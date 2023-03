Stiri pe aceeasi tema

- Perchezițiile de la Universitatea din Delaware au avut loc in ultimele saptamani, anchetatorii cautand documente clasificate in cadrul investigației referitoare la posibila gestionare defectuoasa a unor acte guvernamentale sensibile de catre Joe Biden, relateaza The Guardian.Verificarile, despre care…

- Curtea de Apel Cluj a pronunțat sentința definitiva in dosarul in care a fost inculpat pentru omor Augustin Vlaicu, fapta comisa pe raza localitații Monor, in anul 2014, și descoperita cinci ani mai tarziu. Instanța clujeana a respins apelul depus de Vlaicu, dupa ce a ajuns la concluzia ca instanța…

- Instanta de control a admis apelul municipalitatii declarat in cauza si a ajuns la concluzia, dupa deliberari, ca ABADL nu avea calitatea procesuala activa ceruta de lege pentru a introduce actiunea in revendicare. In cauza, suprafata totala vizata este de 14.173 de metri patrati, fiind situata intre…

- Alegatorii americani sunt preocupati in egala masura de gasirea unor documente clasificate in resedintele fostului presedinte Donald Trump si presedintelui Joseph Biden, potrivit unui sondaj de opinie citat de publicatia The Hill.

- Un barbat din Constanța a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru ca ar fi furat 330.000 de lei direct din bancomate. Barbatul lucra ca agent de paza in banca și, pentru a avea acces la banii din ATM-uri, folosea cheile potrivite, spun procurorii. Acum este cercetat pentru furt calificat in…

- Documentele clasificate, descoperite de un avocat saptamana trecuta la reședința privata a lui Mike Pence din statul americane Indiana, au fost predate FBI, relateaza BBC . Fostul vicepreședinte din mandatul lui Trump a fost cel care a cautat un avocat specializat in manipularea documentelor clasificate…

- Potrivit VeDemJust.ro, in cauza C‑392/21, CJUE a decis, in 22 decembrie, ca ochelarii de vedere destinati celor care lucreaza cu un monitor trebuie furnizati lucratorilor de catre angajator sau acesta sa ramburseze cheltuielile aferente, insa nu prin plata unui spor general la salariul lucratorului.…