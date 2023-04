Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței a fost votata imputernicirea primarului de a lua toate masurile necesare pentru rezolvarea situației urgente in care se afla orașul, datorate intreruperii serviciului de colectare a deșeurilor municipale. Pana in prezent, ADI ECOLECT nu a reușit sa rezolve situația, atat Municipiul…

- In aceste zile ne confruntam cu un aport crescut de deșeuri menajere in mai multe locații din orașul nostru, a anuntat Primaria municipiului Targu Mureș. Aceasta situație se datoreaza faptului ca, incepand cu data de 4 aprilie, Municipiul Targu Mureș precum și celelalte localitați din Zona 2 a Asocierii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, luni, ca actioneaza in continuare in comuna Taureni pentru evacuarea apei care a inundat sase locuinte si 17 gospodarii, in urma cresterii nivelului lacurilor piscicole din cauza precipitatiilor abundente. "Duminica, 9 aprilie,…

- Seful Executivului a fost intrebat joi, la Parlament, inainte de sedinta BPN al PNL, despre situatia drumurilor din judetele afectate de ninsorile din aceste zile."Inca de ieri, de cand am primit avertizarea meteo, am discutat cu ministrul de Interne si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.…

- Aproximativ 120 de ambulante noi, de tip A, dotate cu defibrilator semiautomat si alte echipamente medicale specifice, vor fi achizitionate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta pentru Serviciile de Ambulanta. Contractul a fost semnat vineri, cu doua zile inaintea expirarii unui acord-cadru,…

- F. T. Este perioada in care se igienizeaza terenurile, prin arderea resturilor vegetale, a gunoaielor s.a.m.d. In acest context, pentru evitarea arderilor necontrolate și a posibilelor efecte negative ale acestora, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino”…

- Un ghid pentru situații de criza va fi distribuit de IGSU anul acesta in toata țara, mai ales in zonele unde accesul la internet este limitat. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune ca noul ghid are rol de pregatire și prevenție, in scopul reducerii riscului in cazul dezastrelor.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a organizat, luni, de Ziua Protectiei Civile, un amplu exercitiu de evacuare a elevilor dintr-o scoala din Targu Mures, intr-o situatie de cutremur. Potrivit reprezentanților ISU Mureș, in aceste situatii un punct cheie il reprezinta…