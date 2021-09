Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, catalogheaza drept „abominabil” incidentul petrecut saptamana aceasta intr-o padure din judetul Suceava, unde doi jurnalisti si un activist de mediu au fost batuti in timp ce faceau o investigatie privind taierile de copaci. „Piata lemnului si evolutia…

- Biroul Politic al PNL, convocat de tabara Florin Cițu sambata, cu o saptamana inainte de congres, a adoptat o rezoluție prin care cere USR PLUS sa denunțe alianța cu AUR și sa revina necondiționat la guvernare. O alta propunere, venita din partea lui Ludovic Orban, a fost respingerea oricarei formule…

- Și a patra ședința a Birourilor Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura a USR PLUS-AUR s-a incheiat fara niciun rezultat. PSD și PNL, cu excepția președintelui PNL, Ludovic Orban, au lipsit din sala. Orban susține ca va trimite totuși moțiunea Guvernului, pentru ca așa…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan solicita conducerilor Camerei Deputaților și Senatului accelerarea procedurilor pentru adoptarea proiectelor de lege privind consumatorul vulnerabil din sistemul energetic, respectiv masurile pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…

- Președintele PNL a fost prezent la un eveniment important pentru istoria PNL, vineri dupa amiaza, Simpozionul “Ion I. C. Bratianu – 157 de ani de la nastere”, la Muzeul National I. C. Bratianu ( Vila Florica) din localitatea Stefanesti – jud Arges. Ludovic Orban i-a reporșat lui Cițu, care nu a venit,…

- Atmosfera este tot mai apasatoare in Partidul Național Liberal. Președintele PNL, Ludovic Orban nu va fi prezent azi la ședința BPN a PNL anunțata aseara tarziu de premierul Florin Cițu, spun surse liberale. In ședința de azi, despre care Ludovic Orban a spus ca a fost anunțat printr-un sms, urmeaza…

- PNL Timiș este aproape de implozie. Neințelegerile intre susținatorii lui Florin Cițu și cei ai lui Ludovic Orban au condus la gesturi de neințeles intre ei. Cel mai recent s-a intamplat in aceasta dimineața cand unii liberali au descoperit ca yala de la ușa sediului a fost schimbata. Practic, susținatorii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca a avut o relatie “aproape fara cusur” cu Klaus Iohannis in cei patru ani de cand este presedintele PNL, el fiind cel care l-a susținut pe președinte in ascensiunea politica. “Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un…