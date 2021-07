Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal (PNL), deputatul Costel Soptica, a castigat, sambata, alegerile interne pentru presedintia partidului. Soptica l-a invins pe prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor, la o diferenta de zece voturi. Potrivit organizatorilor,…

- Liberalii buzoieni aleg astazi structura de conducere a organizației județene, pe parcursul ședintei Consiliului de Conducere Judetean, care este programata sa inceapa la ora 11.00, la Patinoarul „Ice Magic”. In cursa pentru funcția de președinte al organizației județene s-au inscris actualul lider…

- Membrii-delegați ai PNL Buzau, filiala județeana, se intrunesc maine, 3 iulie, in cadrul Comitetului de Coordonare Județean pentru desemnarea liderului filialei din Buzau a Partidului Național Liberal și a componenței Biroul Politic Județean. „Incepe o noua istorie la Buzau. PNL Buzau ii aduce, pentru…

- Un val de simpatie s-a declanșat pe rețelele de socializare fața de liderul Partidului Național Liberal imediat dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca va candida la funcția de președinte PNL. Sub sloganul #teamOrban, numeroși lideri liberali din țara se solidarizeaza cu președintele PNL in contextul…

- Poetsch, in varsta de 70 de ani, a devenit presedinte al consiliului de supraveghere al Volkswagen in 2015, la cateva saptamani dupa declansarea scandalului emisiilor diesel, in care grupul a recunoscut ca a folosit un software ilegal pentru a manipula testele de poluare in Statele Unite. El a avut…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, vineri, ca pentru alegerea viitorului lider al Partidului National Liberal va miza pe candidatul care poate sprijini interesele filialei judetene si care are potentialul de crestere pentru PNL. El a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca organizatia…

- Jumatate din conducerea Electrica, respectiv 3 dintre cei 7 membri ai Consiliului de Administeratie, au fost revocati din functie, o a patra persoana dandu-si demisia, a informat miercuri compania, precizand care este componenta noului Consiliului de Administratie.