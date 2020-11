Stiri pe aceeasi tema

- Echipa presedintelui in functie al SUA, Donald Trump, a renuntat la actiunea judiciara de contestare a rezultatului scrutinului prezidential in statul Arizona, informeaza publicatia The Wall Street Journal. Avocatii echipei lui Donald Trump si reprezentanti ai Partidului Republican intentasera…

- Plangerea, depusa la Curtea Superioara a comitatului Maricopa, a invocat faptul ca personalul biroului electoral din sectiile de votare le-a cerut unor alegatori sa apese un buton dupa ce aparatul de vot a detectat un "vot in plus". Citește și: Alegeri prezidentiale in SUA. Donald Trump: "S-au…

- Joe Biden este al 46-lea președinte al SUA. El a obținut voturi peste pragul de de 270 necesar pentru a obține scaunul de la Casa Alba și se va adresa națiunii in aceasta seara. Victoria lui Biden se bazeaza pe rezultatele neoficiale ale statelor care și-au terminat numaratoarea voturilor. Alegerile…

- Joe Biden s-a adresat din nou națiunii, intr-un discurs rostit din Wilminton, Delaware. Candidatul democrat la alegerile prezidențiale din SUA este aproape sigur ca va castiga. De cealalta parte, republicanul Donald Trump continua sa denunte presupuse fraude electorale. Joe Biden este candidatul cu…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential. Joe Biden are acum un avans de cel putin 1.500 de voturi, dupa numararea a 99% din buletinele de vot…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- BUCUREȘTI, 5 nov – Sputnik. Ceea ce se petrece la Washington depașește așteptarile – este razboi… din fericire nu pe strazi, nu cu arme, ci cu avocați, cu demnitari, cu acțiuni in justiție și ordine de ultim moment. © AP Photo / Evan VucciAlegeri in SUA: Trump cere renumararea voturilor Pe…

- Echipa de campanie a lui Donald Trump face eforturi pentru a cere renumararea voturilor in Wisconsin și pentru a suspenda numaratoarea din Michigan și Pennsylvania, in vreme ce așteapta insa continuarea procesului de numarare din Nevada, dar și din Arizona, unde insista ca statul a fost atribuit in…