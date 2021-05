Stiri pe aceeasi tema

- Adda și soțul ei, Catalin Rizea, au plecat intr-o vacanța in Grecia. Aceștia au vrut sa se bucure de o excursie cu barca pe mare, insa au avut parte de o experiența de coșmar. Adda și Catalin Rizea au fost surprinși de o furtuna pe mare. Artista a povestit pe rețelele de socializare prin ce momente…

- Catalin Scarlatescu, Adda și Catalin Rizea au plecat impreuna in cea mai tare vacanța. Juratul de la Chefi la cuțite, alaturi de fostul concurent și soția sa, aventura de vis in Grecia. In direct, din larg, Catalin și... Catalin, au facut dezvaluiri inedite la Antena Stars despre escapada impreuna.…

- O noua ediție Chefi la cuțite, o noua surpriza din partea juraților! Florin Dumitrescu și-a pus la bataie a doua amuleta și a schimbat un concurent din echipa sa cu altul de la Catalin Scarlatescu. Tensiunile au cuprins platoul de la Antena 1, iar echipele au fost date peste cap.

- Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu impart aceeași pasiune și nu este vorba despre gatit. Cei doi jurați de la Chefi la cuțite adora sa mearga la pescuit, iar imaginile postate pe rețelele de socializare stau marturie.

- Catalin Scarlatescu a pierdut un concurent dupa cel de-al doilea duel din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. In ediția din 9 mai 2021, liderul echipei mov a primit o lovitura grea.

- Cat de mult a schimbat-o in bine pe Chelsea venirea lui Thomas Tuchel in locul lui Frank Lampard! Neamțul are doua doar infrangeri in 22 de partide și londonezii au incasat doar zece goluri. Chelsea a remizat, 1-1, pe terenul lui Real Madrid, in manșa-tur a semifinalelor Ligii Campionilor; Ultimul,…

- Catalin Scarlatescu nu are doar spirit gastronomic, ci și artistic. Juratul de la Chefi la cuțite și-a impresionat, și nu doar o data, fanii cu versurile pline de profunzime postate in mediul online. Așa s-a intamplat și acum, cand și-a incantat din nou fanii cu doua poezii de-a dreptul emoționante.

- O noua ediție de la "Chefi la cuțite" il are din nou in prim plan pe Sorin Bontea. Bucatarul era convins ca el va fi caștigatorul unei amulete importante puse in joc. Nu a fost așa, a parasit rapid platoul, iar apoi a facut declarații neașteptate.Cea mai noua editie a cooking show-ului de la Antena…