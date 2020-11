Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, continua sa isi consolideze, sambata, avansul fata de republicanul Donald Trump si este aproape de victorie in alegerile pentru fotoliul de la Casa Alba, anunta CNN.Biden are acum 49,4 la suta din suta din voturi in statul Georgia, in timp…

- Avansul lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a crescut in statul Nevada, conform noilor date oficiale, anuntate vineri. Joseph Biden are acum un avans de 22.076 de voturi in Nevada, dupa anuntarea rezultatelor din comitatul Clark. Pana acum, Joseph Biden avea un avans de 11.438 de voturi…

- Avansul lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a crescut in statul Nevada, conform noilor date oficiale, anuntate vineri.Joseph Biden are acum un avans de 22.076 de voturi in Nevada, dupa anuntarea rezultatelor din comitatul Clark. Pana acum, Joseph Biden avea un avans de 11.438…

- Echipa de campanie electorala a lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, se pregateste sa revendice victoria imediat ce va calcula ca a depasit pragul de 270 de voturi in Colegiul electoral federal."Noi am spus mereu ca obiectivul este sa obtinem…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, continua sa conduca in cursa electorala, conform proiectiilor televiziunilor, dar rezultatul inca se poate schimba.Conform proiectiilor realizate de postul Fox News, Joe Biden este creditat in prezent cu obtinerea…