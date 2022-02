Echipa lui Barna răspunde punct cu punct la programul propus de Cioloș Drula, Nasui, Moșteanu, Ion, Pruna sau Viziteu sunt printre useriștii din echipa Barna care au lansat vineri un nou document prin care raspund punct cu punct programului politic lansat de Dacian Cioloș.



Sursa articol: hotnews.ro

