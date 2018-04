Elevii Maria Chis, Ioana Harlisca si Bogdan Bucur, din clasa a XI-a, profil stiintele naturii, de la Liceul Tehnologic “Voievodul Gelu” Zalau, au fost rasplatiti cu premiul I la Sesiunea stiintifica “O cariera in inginerie”, organizata de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Evenimentul s-a desfasurat in 26 aprilie si a reunit studenti din programele de licenta, masterat si doctorat, elevi de liceu si cadre didactice din invatamantul preuniversitar si universitar (in calitate de indrumator/coordonator al elevilor/studentilor sau auditor). Echipa din Zalau, coordonata de catre prof. dr. Dumitru…