Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Razvan Lucescu a castigat Liga Campionilor Asiei la fotbal cu echipa saudita Al Hilal Riad, care a invins formatia japoneza Urawa Red Diamonds cu scorul de 2-0, duminica, in deplasare, in mansa secunda a finalei. A fost primul trofeu cucerit de Al Hilal in Asian Champions…

- Vine criza financiara. Moody’s a coborat, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane mondiale in 2020 Agentia de evaluare financiara Moody's a coborat, de la "stabila" la "negativa", perspectiva asociata ratingurilor suverane…

- Coreea de Sud va gazdui editia inaugurata a Campionatului cluburilor din Asia la fotbal feminin, care va reuni la start cele mai bune echipe din regiune, a anuntat vineri Confederatia asiatica de fotbal (AFC), citata de agentia Reuters.

- Consiliul FIFA reunit in Shanghai, joi, a luat decizia unanima ca ediția din 2021 a Campionatului Mondial al Cluburilor sa fie organizata pe teritoriul Chinei, potrivit Mediafax.Incepand din 2021, Campionatul Mondial al Cluburilor va avea parte de un nou format, insa FIFA nu a oferit mai multe…

- Investitii record in valoare de 50 de miliarde dolari au facut din 2019 un an simbol pentru gazele naturale lichefiate, Canada și SUA fiin principalii conducatori, a declarat, joi, Fatih Birol, directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sectorul…

- Fundasul Gerard Pique pune startul neconvingator al echipei de fotbal FC Barcelona in acest sezon de La Liga pe seama turneelor efectuate de catalani in vara in SUA si Japonia, relateaza Reuters. Barca a invins-o greu pe Villarreal in meciul de marti si ocupa locul 4 cu 10 puncte din 6…

- Modele plug-in hybrid precum Corolla și Levin (pentru piața din China) sunt echipate cu baterii pe care Toyota le-a contractat de la Panasonic. Aceleași baterii sunt furnizate și catre Tesla, potrivit unor surse din companie, citate de presa din Japonia. Sursele spun ca bateriile cilindrice au aceleași…

- Japonia infiinteaza o unitate speciala de politie, dotata cu arme automate, pentru protectia unor insule din Marea Chinei de Est, revendicate si de China, a anuntat luni televiziunea publica NHK, preluata de Reuters, scrie agerpres.ro. Unitatea va avea baza in Okinawa, la 420 de km la est de insulele…