Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi actori din "Gardienii Galaxiei" au reactionat ca urmare a concedierii regizorului James Gunn, care nu va mai realiza cel de-al treilea film al francizei, produs de Disney, potrivit The Hollywood Reporter. Chris Pratt, Zoe Saldana si Michael Rooker sunt cateva personalitati…

- Urmatorul capitol din seria “Guardians of the galaxy” va propulsa personajele principale ale filmelor inaintea filmelor Avengers 3 &4, conform regizorului James Gunn. Tot el a mai declarat pe Twitter și ca urmatorul film din serie va fi lansat in anul 2020, deci mai avem ceva de așteptat. Coming in…

- James Gunn este cineastul producției cinematografice "Gardienii Galaxiei" și a fost concediat dupa ce a postat mai multe fotografii pe contul sau de Twitter din timpul filmarilor celei de-a treia parți a seriei Gardienii Galaxiei, incalcand astfel politica de confidențialitate a contractului.

- James Gunn, regizorul celebrei francize „Gardienii Galaxiei" din universul Marvel, a fost concediat de Disney, la cererea unor cinefili, dupa ce acesta a publicat pe internet glume despre pedofilie si viol.

- James Gunn, regizorul filmelor Marvel „Gardienii Galaxiei“, a fost concediat de compania Disney si nu va mai realiza ultimul opus al seriei dupa ce pe Twitter au fost descoperite mesaje ale sale in care glumea despre pedofilie si viol, a confirmat vineri studioul pentru AFP.

- James Gunn, regizorul filmelor Marvel "Guardians of the Galaxy", a fost concediat de studio si nu va mai regiza ultima parte a trilogiei dupa ce o serie de tweet-uri mai vechi "de neiertat" au reaparut in spatiul public, a anuntat Disney vineri, potrivit AFP. In aceste tweet-uri, postate intre 2008…

- Ambassador of the UK to Romania Paul Brummell bid his farewell from Bucharest on Thursday by touring the Capital in a double-decker - the famous red London bus - in which the diplomat told stories about food, his favorite places, as well as about a ghost that seems to be living in the office of the…

- #MyRomania100 – Romania mea 100. Așa se numește campania inceputa pe Twitter și Instagram de Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la București. Este o colecție de fotografii din arhiva personala, din timpul celor patru ani pe care i-a petrecut in Romania ca reprezentant al Majestații Sale Regina…