Echipa feminina Farul Constanta a transferat-o pe Ioana Bortan, capitanul Nationalei Romaniei

- Internaționalele moldovence Claudia Chiper (integralista) și Anastasia Toma (rezerva) au caștigat ieri Cupa Romaniei la fotbal feminin. Echipa lor, Carmen București și-a adjudecat in premiera trofeul, dupa ce a invins in finala formația Universitatea Cluj cu 2-1. Pentru invinse a jucat tot meciul o…

- TSD Cluj (organizația de tineret a PSD Cluj) va participa la Campionatul Național de fotbal TSD, etapa regionala NORD-VEST. Acesta etapa este organizata de TSD Bistrița-Nasaud, iar la ea vor participa echipe din județele Bistrița-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare, Maramureș și Bihor. Primele doua clasate…

- In acest weekend, mai multe grupe de juniori ale clubului nostru au participat la Cupa “Ion Oblemenco”, competiție organizata de Universitatea Craiova și Academia de Fotbal E-TWOW. La startul acestei intreceri au luat parte academii de top din Romania, respectiv: Universitatea Craiova, Sepsi Sf. Gheorghe,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, detinatoarea trofeului, a cucerit Cupa Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 5-4, la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata pe Stadionul Municipal din Sibiu, relateaza Agerpres.

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, marti, ca Supercupa Romaniei, dintre campioana Farul Constanta si castigatoarea Cupei Romaniei, sa se dispute pe 8 iulie, pe stadionul “Ilie Oana” din Ploiesti. “Unul dintre cele mai importante subiecte ale Comitetului Executiv este legat…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a obtinut promovarea matematica in Liga 1, cu doua etape inainte de finalul sezonului 2022 2023 al Ligii a 2 a, seria intai.In etapa a 16 a de campionat, echipa de pe litoral a invins, in deplasare, scor 7 2, principala contracandidata la accederea in esalonul…

- Joi, 27 aprilie 2023, incepand cu ora 19:00, pe stadionul „Cluj Arena” din municipiul Cluj-Napoca, va avea loc partida de fotbal dintre echipele ASFC Universitatea Cluj și F.C. U.T.A. Arad, in cadrul Cupei Romaniei la Fotbal – ediția 2022-2023. Pentru gestionarea acestui important eveniment sportiv,…