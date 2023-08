Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina a Spaniei refuza sa mai joace meciuri pana cand conducerea federatiei nu va fi schimbata. Jucatoarele au facut o declarație comuna dupa ce șeful federației, Luis Rubiales, a refuzat sa demisioneze acuzand "feminism fals" si un "asasinat social" al sau, conform News.ro.

- Echipa feminina a Spaniei nu va mai disputa meciuri pana cand conducerea federatiei nu va fi schimbata, conform unei declaratii comune, la cateva ore dupa ce Luis Rubiales a atacat "feminism fals" si un "asasinat social" al sau, refuzand sa demisioneze.Seful federatiei se confrunta de cateva zile…

- Președintele Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), Luis Rubiales, a refuzat sa demisioneze vineri, 25 august, in urma unui sarut cu jucatoarea Jenni Hermoso in timpul festivitaților de dupa victoria Spaniei la Cupa Mondiala feminina. Incidentul a starnit indignare in interiorul și in afara Spaniei,…

- Jucatoarea spaniola Jenni Hermoso, sarutata pe gura de presedintele Federatiei spaniole de fotbal (RFEF), la ceremonia de premiere dupa titlul mondial cucerit de selectionata „La Roja” in finala cu Anglia (1-0), s-a adresat sindicatului fotbalistelor pentru a-si asigura apararea, cerand „masuri exemplare”…

- Scandalul provocat de gestul lui Luis Rubiales, președintele Federației de Fotbal din Spania, dupa ce ”La Roja” a caștigat Cupa Mondiala de fotbal feminin, ia amploare. Dupa ce premierul a avut o reacție dura la adresa acestuia, acum jucatoare sarutata pe gura de Luis Rubiales i-a cerut demisia. Jenni…

- Președintele Federației de Fotbal Spaniole, Luis Rubiales, a provocat o controversa uriașa și a fost criticat aspru dupa ce a fost filmat sarutandu-o pe buze pe fotbalista Jenni Hermoso, imediat dupa victoria cu 1-0 a naționalei Spaniei impotriva Angliei, in finala Campionatului Mondial de Fotbal feminin…

- Nationala feminina spaniola a castigat prima sa Cupa Mondiala, Spania devenind astfel a doua tara (dupa Germania) care a castigat cel mai prestigios trofeu din fotbal, atat la masculin, cat si la feminin. Cu toate acestea, o imagine a facut inconjurul retelelor de socializare si aproape ca a eclipsat…