Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul echipei Spaniei, Ivana Andres, a prezentat scuze, luni, dupa ce o inregistrare video in care colegele sale de echipa se amuzau in timp ce incercau sa faca haka a starnit indignare in Noua Zeelanda, inainte de Cupa Mondiala feminina, informeaza Reuters potrivit news.ro.Jucatoarele au fost…

- Echipa feminina de fotbal a Noii Zeelande a intrerupt, luni, seria de zece meciuri fara victorie impunandu-se pe propriul teren, cu scorul de 2-0, in fata selectionatei Vietnamului, intr-un meci amical disputat cu zece zile inainte de debutul la Cupa Mondiala, competitie pe care o organizeaza in asociere…

- Cupa Mondiala de Fotbal, evenimentul sportiv cel mai așteptat și urmarit din lume, aduce impreuna națiuni, jucatori și suporteri intr-o competiție de excepție. Pe langa talentul jucatorilor și emoția meciurilor, mingile folosite in cadrul turneului joaca un rol esențial in desfașurarea jocului. Aceste…

- Capitanul nationalei Romaniei, Ioana Bortan, este de noua jucatoare a echipei de fotbal feminin Farul Constanta.In varsta de 34 de ani, Ioana Bortan evolueaza pe postul de mijlocas si aproape intreaga cariera a jucat pentru Universitatea Cluj, alaturi de care a castigat de 13 ori campionatul Romaniei…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta, nou promovata in prima liga, a anuntat astazi un nou transfer, cel al Olgai Iordachiusi.Nascuta la Topoloveni Arges , in1988, Olga Iordachiusi evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv.Pana in acest sezon a jucat in Cipru, la Apollon Limassol, Nea Salamis, Omonia…

- "Cu mare tristete familia lui Clive Barker anunta ca el a decedat pe 10 iunie, dupa ce a condus o curajoasa batalie impotriva dementei care i-a afectat corpul", o boala neuro-degenerativa, se arata intr-un comunicat.Barker a fost numit selectioner al "Bafana Bafana" ("Baietii" in dialect zulu) in 1994,…

- TSD Cluj (organizația de tineret a PSD Cluj) va participa la Campionatul Național de fotbal TSD, etapa regionala NORD-VEST. Acesta etapa este organizata de TSD Bistrița-Nasaud, iar la ea vor participa echipe din județele Bistrița-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare, Maramureș și Bihor. Primele doua clasate…

- In acest weekend, mai multe grupe de juniori ale clubului nostru au participat la Cupa “Ion Oblemenco”, competiție organizata de Universitatea Craiova și Academia de Fotbal E-TWOW. La startul acestei intreceri au luat parte academii de top din Romania, respectiv: Universitatea Craiova, Sepsi Sf. Gheorghe,…