- In condițiile in care pandemia a facut imposibila desfașurarea de competiții cu un numar mare de echipe participante, Federația Internaționala de Baschet (FIBA) a decis ca, in acest an, traditionalele campionate continentale juvenile sa se desfasoare sub forma unor competitii intitulate FIBA European…

- Consiliul Director al FRB a aprobat in sedinta video care a avut loc miercuri dupa-amiaza „Protocolul medical pentru organizarea si desfasurarea competitiilor de baschet in aer liber”. Tinand cont de normele legale in vigoare pentru perioada pandemiei COVID-19, Federatia Romana de Baschet va informeaza…

- Federatia internationala de baschet a anuntat, astazi, programul meciurilor din cadrul turneelor olimpice de baschet 3×3, cu nationala feminina a Romaniei printre participante. Conform sistemului si calendarului FIBA, cele opt echipe calificate la turneele de baschet 3×3 din cadrul Jocurilor Olimpice…

- Federatia Romana de Baschet publica lista preliminara a structurilor afiliate care au drept de vot la Adunarea Generala ordinara din 24 iunie 2021.Lista cuprinde structurile afiliate definitiv la FRB si inregistrate in Registrul Federatiilor tinut de Tribunalul Bucuresti in 2017.Va reamintim, conform…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a aprobat actualizarea Protocolului Medical referitor la organizarea competitiilor in salile de sport.Actualizarea contine mai multe puncte, insa cel mai import este recunoasterea vaccinului anti-Covid-19. Astfel, baschet-balistii care au 10 zile de…

- Complexul olimpic „Sydney 2000” de la Izvorani a devenit pentru urmatoarele doua luni cea de-a doua casa si pentru componentele lotului feminin olimpic de baschet 3×3 al Romaniei, Acvilele pregatindu-se de zor pentru o participare cat mai valoroasa la Jocurile Olimpice din aceasta vara.Astfel, avand…

- Consiliul Director din data de 09.04.2021 a aprobat cu unanimitate de voturi noul Protocol medical al FRB pentru competitiile de baschet in spatii inchise (sali de sport), protocol care a fost actualizat in urma prevederilor Ordinului comun MTS si MS nr. 197/462/2021, publicat in Monitorul Oficial,…

- Echipele feminine ACS Sepsi Sic Sf. Ghe-orghe, CSM Satu Mare, FCC Baschet UAV Arad si CSTB CSU Olimpia Brasov s-au calificat in semifinalele LNBF, editia 2020-2021, dupa ce s-au impus, cu scorul general de 2-0, in meciurile din prima faza a play-off-ului disputate impotriva gruparilor Agronomia Bucuresti,…