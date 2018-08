Stiri pe aceeasi tema

- „Tancurile intrasera in Cairo și Alexandria, iar pierderile de vieți omenești erau deja de ordinul zecilor, cand președintele egiptean a primit un telefon important. Iși concediase intregul cabinet cu numai cateva ore inainte, cand a auzit vocea increzatoare a președintelui american Obama.

- Au fost afisate rezultatele la examenul de titularizare/ In Teleorman, note intre 1,40 si 9,80 la proba scrisa in Eveniment / on 17/07/2018 at 13:05 / Rezultatele de la examenul de titularizare s-au afișat marți, 17 iulie, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul titularizare.edu.ro. Dascalii…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a condus marti, 26 iunie, reuniunea Comitetului Interministerial pentru implementarea „Acordului de acces dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind activitatile fortelor SUA stationate pe…

- Karim Ansarifard (28 de ani), marcatorul golului Iranului din egalul contra Portugaliei, scor 1-1, a fost aproape de a semna cu FCSB in 2011. Ansarifard a punctat din penalty in prelungirile meciului decisiv cu Portugalia. Introdus in minutul 76, varful lui Olympiakos a trimis fara speranța pentru…

- Germanii de la Deutsche Welle au scris povestea unei prostituate romance , retrasa din ”afacere”, in varsta de 30 de ani, care iși vindea corpul noapte de noapte, culcandu-se cu cate 10 sau 12 barbați. Jurnaliștii scriu despre Iulia, așa cum era cunoscuta de clienții ei, o romanca in varsta de 30 de…

- 24 de tineri de la Colegiul National Pedagogic ”Mircea Scarlat” din Alexandria fac echipa ca sa deruleze un proiect in cadrul concursului national pentru liceeni Euroscola. Competitia face parte dintr-un program al Parlamentului European.

- “CodeIT – Enhancing Teachers’ professional development through algorithmic and programming”, proiect Erasmus implementat de Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria este un proiect finanțat prin Acțiunea Cheie 2, in perioada 01.09.2017 – 01.09.2019, cu un buget de 224 083,00 Euro. Coordonatorul…

- Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria, implementeaza in calitate de partener un nou proiect, ”Peace with ICT”, finanțat prin Programul Erasmus+, in cadrul acțiunii cheie 2 „Parteneriate strategice pentru educația și formarea profesionala”, contract nr. 2017-1-TR01-KA202-046654. Proiectul…