Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru suporterii Gloriei! Primul meci al fotbalistilor buzoieni din noul sezon al Ligii a 2-a va fi transmis in direct, la TV, sambata, de la ora 12.00, de cele trei posturi detinatoare de drepturi de televizare pentru Liga a 2-a: DigiSport, Telekom Sport 1 si Look Sport. Meciul era programat…

- Chindia Targoviște - CS Mioveni, prima manșa a barajului pentru Liga 1, se disputa maine, de la ora 20:30, la Ploiești. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. Returul este prevazut miercuri, 12 august, la Mioveni. ...

- Cinci echipe se lupta pentru promovarea în Liga 1, în ultima etapa din liga secunda de fotbal. UTA Arad, vazuta ca favorita la începutul play-off-ului, poate rata promovarea directa (este sigura de locul de baraj), în timp ce Rapid București, CS Mioveni, FC Argeș și Turris-Oltul…

- UTA Arad și Rapid se intalnesc astazi, de la ora 17:00, intr-un duel din etapa a patra a play-off-ului din Liga 2. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- FC Voluntari primește vizita liderului din play-out, Viitorul, intr-un duel din etapa a 8-a. Meciul va putea fi urmarit incepand cu ora 20:00 in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV, pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- Turris Turnu Magurele și FC Argeș deschid play-off-ul din Liga 2, astazi, de la 17:00. Partida e liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Meciul dintre UTA și Petrolul a fost amanat din cauza celor 6 cazuri de coronavirus aparute in cadrul delegației ploieștene;Celalalt…

- FC Arges va disputa astazi primul meci din play-off in divizia secunda. Argesenii vor evolua pe terenul celor de la Turris Turnu Magurele, echipa antrenata de fostul jucator al FCSB, Eric Linkar. Partida dintre cele doua echipe va incepe la ora 17.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport, Look…