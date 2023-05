Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au fost programate meciurile din etapa a 4-a a play-off-ul Ligii a 3-a de fotbal. Pe Stadionul Tineretului, SR Brașov a terminat la egalitate, scor 1-1, in compania celor de la CSO Plopeni. Oaspeții au deschis scorul in minutul 69, iar stegarii au egalat in minutul 90, dupa reușita lui Dragoș…

- In Liga Naționala de Baschet Femin, Olimpia CSU Brasov a invins cu scorul de 95 la 77 formația BC Sirius Muresul Targu Mureș, scrie Radio Romania Brașov FM . Meciul disputat in deplasare de brașovence a contat pentru grupa valorica 5-8 și dupa succesul de pe teren propriu elevele lui Dan Calancea s-au…

- Cu puțin timp in urma, Poliția Orașului Rupea a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 13, intre localitatea Hoghiz și Padurea Bogații, s-a produs un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat organele de poliție și, din primele verificari, au stabilit faptul ca in accidentul…

- Olimpia CSU Brașov a intalnit, in aceasta seara, in Giulești, in meciul 2 al sferturilor Campionatului Național, pe Rapid București. Gazdele s-au impus cu 71-66, pe sferturi 21-19, 14-15, 19-13 și 17-19. Elevele antrenate de Dan Calancea și Nenad Marinkovic au ratat foarte multe ocazii. Au avut un avans…

- Patinoarul Olimpic din Brașov a gazduit, in aceasta seara, un meci din Campionatul Național de hochei pe gheața. Corona Brașov a intalnit pe CSA Steaua București. Brașovenii s-au impus cu 5-3, pe reprize 1-0, 2-2 și 2-1. Golurile gazdelor au fost marcate de VanWormer (2), Williams, Sweeney și Domingue.…

- Mario Mezei, de la FC Brașov, a fost convocat de Federatia Romana de Fotbal pentru a participa la o actiune de selectie la Targu Mures. Juniorul de la FC Brasov, nascut in 2009, va participa la etapa semifinala a Turneului Sperantelor, regiunea 7, editia 2022 / 2023. Actiunea va avea loc pe terenul…

- Olimpia CSU Brașov a obținut, in aceasta seara, in Sala Sporturilor, o victorie entuziasmanta, dupa un joc excelent. Fetele antrenate de Dan Calancea și Nenad Marinkovic au invins, cu 80-72, pe Rapid, pe sferturi 15-16, 17-23, 24-17 și 24-16. Astfel, dupa eșecul de pe terenul ultimei clasate, Municipal…