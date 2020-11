Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la volei masculin, Arcada Galati, a ratat joi, pe teren propriu, calificarea in grupele Ligii Campionilor, dupa ce a fost invinsa de formatia poloneza Jastrzebski Wegiel, scor 3-0, in singurul meci din grupa B preliminara a competitiei.Scorul pe seturi a fost 25-18, 25-16,…

- CSM Targoviste a facut un pas important spre optimile de finala ale Cupei CEV la volei feminin, miercuri, prin victoria cu 3-1 (21-25, 26-24, 25-19, 25-16) in fata formatiei ucrainene SC Prometei Kamianske, in Palatul Sporturilor Iunost din Zaporoje, in prima mansa a saisprezecimilor de finala, potrivit…

- ​Echipa de volei feminin CSM Târgoviste a învins miercuri, în deplasare, formatia ucraineana Prometey Kamyanske, scor 3-1, în mansa tur din 16-ile CEV Cup, potrivit News.ro.Scorul pe seturi a fost 25-21, 24-26, 19-25, 16-25, dupa 111 minute de joc.Mansa retur, pentru…

- CSM Lugoj nu va participa la turneul de la Galati, din Divizia A1 la volei feminin, din cauza mai multor cazuri de coronavirus in cadrul echipei, a anuntat, vineri, pe Facebook, clubul. ''Astazi trebuia sa ne deplasam la Galati, pentru a participa la turneul cu numarul doi din…

- Echipa de volei feminin Stiinta Bacau a invins, joi, formatia FC Arges, scor 3-0, in singurul meci din grupa a treia din cadrul celui de-al doilea turneu al Diviziei A.Scorul pe seturi a fost 25-11, 25-20, 25-18. Celelalte doua partide ale grupei, programate in 6-7 noiembrie, intre…

- Echipa de volei masculin Dinamo Bucuresti a invins. miercuri, in deplasare, formatia ucraineana Barkom Lvov, scor 3-2, in mansa tur din 16-ile Challenge Cup, anunța news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-19, 21-25, 22-25, 9-15, dupa 119 minute de joc. Citește și: Ieșire de ultima…

- CHIȘINAU, 13 sept - Sputnik. Numarul cazurilor de infectare cu noul tip de coronavirus, de la inceputul pandemiei pana astazi se ridica la aproape 43 de mii. Potrivit datelor prezentate de ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, dupa ce astazi au fost inregistrate alte 264 de cazuri,…

- Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj a avut noroc la tragerea la sorți a meciurilor din 16-imile de finala ale Cupei Challenge, competiție in care joaca pentru al doilea an consecutiv. Formația lugojeana s-a numarat printre cele cinci formații din urna capilor de serie care au obținut…