Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Turcia continua sa caute supravietuitori sub ruinele cladirilor prabusite in urma cutremurelor care au avut loc astazi in sudul tarii. Primul seism s-a produs in zori, la ora locala 04:17, cu o magnitudine de 7,8 Richter. Este considerat cel mai grav produs in zona in ultimele…

- Doua aeronave ale Fortelor Aeriene Romane vor pleca, luni dupa-amiaza, spre Adana, Turcia, urmand sa transporte echipa de salvare RO-USAR, formata din 58 de membri, care va participa la actiunile de cautare din tara afectata de cutremurul de peste 7 grade Richter. La intoarcere, una dintre aeronave…

- China cauta dezvoltarea relațiilor cu SUA dupa principiile respectului reciproc, coexistenței pașnice, cooperarii și caștigurilor comune. In același timp, acționeaza cu fermitate pentru apararea suveranitații, securitații și a intereselor sale de dezvoltare. Partea chineza nu ocolește, nici nu se teme…

- Spectacolul acrobatic „Dragon zburand deasupra Chinei” este o combinatie artistica perfecta a elementelor acrobatiei traditionale cu cele ale dansurilor clasice si ale artei martiale. Spectacolul acrobatic prezentat cu Zhongfan, un fel de catarg inalt de 6 metri, are o istorie de peste 1.000 de ani…

- Președintele Joe Biden a semnat Legea pentru Autorizarea Apararii Naționale sau NDAA, care conține o serie de articole negative la adresa Chinei și da un semnal greșit forțelor separatiste din regiunea Taiwan. Așa-numitul 2023NDAA ar fi trebuit sa fie o lege interna, dar conținutul acestuia nu numai…

- „Acest summit va ramane un eveniment marcant in istoria relațiilor China-țarile arabe, care le va duce spre un viitor mai frumos!“, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, in cadrul mesajului prezentat la primul Summit dintre China și țarile arabe, organizat la Riad (Arabia Saudita). Xi a subliniat…

- Includerea tehnicii tradiționale de prelucrare a ceaiului și obiceiurilor aferente din China de pe lista Patrimoniului cultural intangibil al UNESCO are semnificații importante pentru dezvoltarea culturii ceaiului, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, referindu-se la protecția patrimoniului cultural…

- Jiang Zemin a incetat din viața, la Shanghai, la ora 12 și 13 minute, pe data de 30 noiembrie 2022, din cauza leucemiei, la venerabila varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez, Comitetul Permanent al Adunarii Naționale a Reprezentanților Poporului…