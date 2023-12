Echipa de polo a României înregistrează două înfrângeri în prima zi a turneului amical din Ungaria Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa, marti, in ambele meciuri disputate in prima zi a turneului amical de la Budapesta, de catre Serbia si Ungaria. In prima partida a zilei, tricolorii au pierdut cu Serbia, scor 5-15, iar in cea de-a doua au cedat in fata Ungariei, cu scorul de 8-15, potrivit news.ro. La puternicul turneu din tara vecina mai participa echipele Spania si Germania, cu care Romania va juca miercuri, respectiv joi. Lotul similar feminin al Romaniei va disputa amicale cu Slovacia, intre 26-31 decembrie, tot in pregatire pentru participarea la CE2024. Campionatul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria Romaniei cu Elveția, 1-0, in ultimul meci din preliminariile EURO 2024, Viorel Moldovan l-a laudat pe Radu Dragușin. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca, Olanda,…

- Gica Popescu, membru al Generației de Aur, și-a ales grupa pentru EURO 2024. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca, Olanda, Romania, Elveția, Serbia, Cehia, Slovenia, Italia…

- Rezultatele de luni, din preliminariile EURO 2024, au lamurit, in mare masura, și componența meciurilor de baraj. S-au calificat deja la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca, Olanda, Romania,…

- Muncim mai mult pentru stat, iar acest lucru este confirmat și de date. Potrivit acestora, angajații romani sunt mult mai taxați de catre stat decat alți angajați din 16 țari din regiune. Practic, un roman care caștiga 1.000 de euro, ramane in mana cu 81 de euro mai puțin decat un angajat bulgar, dar…

- La doar cațiva kilometri de granița, sute de romani au cumparat case cu terenuri de peste 2.000-3.000 de metri patrați la doar 5.000 de euro. Casele pe care le-au cumparat in Ungaria sunt intr-o stare buna. Acestea au fost abandonate de proprietarii care au ales sa mearga in alte zone ale țarii pentru…

- Romania a surclasat Ungaria la unul dintre cei mai importanți indicatori economici, au scris joi publicațiile maghiare, de la Portofolio la site-ul RTL sau publicația Telex și nu numai.La o jumatate de an de la publicarea datelor preliminare, Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene, a confirmat…

- George Ganea (24 de ani), legitimat acum la Ujpest, in Ungaria, spune ca și-ar dori sa revina la Rapid, club prin academia caruia a trecut in sezonul 2015/2016. In vara, George Ganea și-a incheiat socotelile cu FCU Craiova și a ales sa semneze cu Ujpest, echipa din capitala Ungariei, Budapesta. Fiul…