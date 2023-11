Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanța al Județului Cluj cauta voluntari peste 117 posturi disponibile in tot județul astfel: stația centrala Cluj-Napoca – 100 de locuri din care 70 pentru candidați UMF Cluj și 30 pentru candidați de la Școlile Posticeale substația Huedin – 5 locuri substația Gherla – 5 locuri substația…

- Un tanar de 22 de ani a fost accidentat, pe 18 octombrie, pe Splaiul Independenței din Cluj-Napoca, de catre un trotinetist. Vinovatul a fugit de la locul accidentului, iar Poliția il cauta.„In data de 18 octombrie a.c., in jurul orei 18.45, pe strada Splaiul Independenței, din municipiul Cluj-Napoca,…

- In data de 18 octombrie 2023, in jurul orei 18.45, pe strada Splaiul Independenței, din municipiul Cluj-Napoca, a fost inregistrat un accident rutier, soldat cu vatamarea unui tanar, de 22 de ani, care ar fi fost accidentat de o persoana care circula pe o trotineta. Ulterior, persoana vatamata s-a prezentat…

- Gherla are un parc superb, care se aseamana in unele privințe cu Parcul central din Cluj-Napoca. In zona este și un lac, cu un restaurant foarte frumos. In plus, aleile parcului sunt strabatute și de un canal, zona fiind ideala pentru plimbari.

- Un barbat de 42 de ani din Gherla a fost implicat pe 18 septembrie intr-un accident rutier in Cluj-Napoca, in timp ce circula cu o motocicleta. El acuza acum ca se incearca mușamalizarea cazului, in care mai este implicata o persoana care ar avea relații in Cluj. Acesta este mesajul motociclistului,…

- UPDATE – Minora de 16 ani, plecata voluntar din data de 13 septembrie a.c. a fost depistata de polițiști in municipiul Gherla. Aceasta a declarat ca pe durata plecarii nu a fost victima vreunei infracțiuni. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. Polițiștii din județul Cluj sunt in alerta. Oamenii legii cauta o minora…

- Polițiștii din județul Cluj sunt in alerta. Oamenii legii cauta o minora disparuta fara urma din Cluj–Napoca. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, „La data de 13 septembrie a.c, in jurul orei 19.25, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca VARGA ARANKA-KARINA,…

- O tanara judecatoare din Gherla, in varsta de numai 32 de ani, a fost gasita decedata in propria locuința, dupa ce femeia nu a mai raspuns la telefon. Oamenii legii au ajuns la locul tragediei, descoperind trupul neinsuflețit al acesteia. Colegii judecatoarei au alertat autoritațile Evenimentul tragic…