- Investigatorii din echipa procurorului special Robert Mueller au interogat un oligarh rus cu privire la plati in valoare de sute de mii de dolari efectuate de catre compania americana Columbus Nova, afiliata companiei sale, catre avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, conform CNN,…

- Procurorul special Robert Mueller are dovezi ca avocatul personal al lui Donald Trump, Michael Cohen, a calatorit la Praga in 2016. Cohen declarase anterior ca nu a vizitat niciodata capitala Cehiei, scrie News.ro, citand Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat pe adjunctul secretarului Justitiei Rod Rosenstein miercuri, in mesaje postate pe Twitter, in care se plange de ceea ce denunta ”ancheta rusa falsa si corupta”, scrie The Associated Press, potrivit news.ro.”O mare parte din sangele rau cu Rusia…

- Avocatul Casei Albe Ty Cobb a dat asigurari ca presedintele american Donald Trump nu ia in considerare si nu discuta despre demiterea procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza presupusa ingerinta a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza luni Reuters si Xinhua, citeaza agerpres.ro. …

- Donald Trump a atacat duminica - in mod virulent - integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP, potrivit news.ro.La doua…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates.