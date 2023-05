Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina a trecut, duminica, de Lituania cu 3-2 (1-2, 2-0, 0-0) la Nottingham intr-un meci contand pentru Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A, al doilea eșalon valoric al hocheiului pe gheața la nivel mondial Problemele de la federație nu au impiedicat naționala Romaiei sa joace la Nottingham…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Serbia cu scorul de 6-3 (1-2, 2-0, 3-1), joi seara, la Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-18, Divizia a II-a, Grupa A, de la Belgrad, potrivit Agerpres.Tricolorii au suferit a patra infrangere in tot atatea partide. Fii la curent cu cele mai…

- Formatia masculina de volei CSM Constanta a sustinut primul meci cu Rapid Bucuresti, din grupa 5 8 a turneului play off din Divizia A1. Partida s a disputat in capitala, iar, dupa un prim set castigat cu 25 22, jucatorii antrenati de Radu Began le au cedat pe urmatoarele, la 21, 18 si 21, astfel ca…

- Echipa Romaniei a reusit prima sa victorie la editia din acest an a Campionatului Mondial feminin de hochei pe gheata, Divizia a III-a, Grupa A, gazduita de Patinoarul Olimpic din Brasov, 4-0 (0-0, 0-0, 4-0) cu Estonia.Golurile au fost marcate de Ioana Barbul (40:28, 47:13), Maissa Simina (41:37)…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de Lituania cu scorul de 5-2 (2-0, 1-2, 2-0), marti, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, la Campionatul Mondial de hochei pe gheata feminin, Divizia III, Grupa A.Golurile tricolorelor au fost marcate de Sonia Iris David (27:56) si Alina Oprea (39:59). Pentru invingatoare…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins Andorra cu scorul de 2-0 (1-0), sambata seara, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, la debutul sau in Grupa I a preliminariilor EURO 2024.Golurile au fost marcate de Man ’35 si Alibec ’50. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Naționala de futsal a Romaniei a incheiat in stil de mare echipa Main Round-ul preliminariilor pentru Cupa Mondiala de anul viitor. Deși in urma egalului cu Finlanda de miercuri de la Sala Rapid avea asigurata prima poziție in Grupa a 8-a, Romania a abordat serios ultima batalie cu Danemarca, formație…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au caștigat extrem de greu disputa de la Baia Mare, contra formațiie din localitate, scor 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 20-25, 15-10), dar continua sa ramana, astfel, in coasta primelor trei clasate din Divizia A1. Partida a contat pentru a 16-a din Divizia A1. Alb-albaștrii…