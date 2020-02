Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins formatia suedeza IK Savehof, scor 28-20 (16-10), in penultim​a partida din grupa principala II.

- SCM Ramnicu Valcea a invins fara probleme formatia suedeza IK Savehof, cu scorul de 23-17 (15-7), duminica, in deplasare, la Partille, in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a reusit a doua victorie consecutiva in grupa principala, dupa un meci…

- SCM Ramnicu Valcea a invins categoric echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 31-16 (14-8), in Sala Sporturilor Traian, in meciul sau de debut in Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la...

