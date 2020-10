Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins echipa germana SC BBM Bietigheim, cu scorul de 32-22 (14-10), duminica, la Ludwigsburg, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB s-a impus in fata ultimei clasate in ciuda absentei Cristinei Neagu, accidentata saptamana aceasta. Meciul a fost echilibrat…

- Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Adrian Vasile, a declarat ca meciul cu Bietigheim va fi cel mai important din actualul sezon al Ligii Campionilor, in ciuda faptului ca formatia germana ocupa ultimul loc in clasament, cu niciun punct castigat. "Ne asteapta un meci foarte…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia ungara FTC Budapesta, scor 25-19 (12-10), in cea de-a cincea etapa a grupei A din Liga Campionilor. SCM Ramnicu Valcea a pierdut cu detinatoarea trofeului, Gyor ETO, scor 31-38 (17-15), potrivit news.ro.Principalele…

- CSM București a câștigat, scor 25-19, meciul disputat la București contra formației FTC Budapesta, partida contând pentru etapa a cincea a Grupei A din Liga Campionilor. Cristina Neagu a marcat de șase ori.

- ​Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a suferit duminica, în deplasare, prima înfrângere din grupa A a Ligii Campionilor, scor 25-30 (12-14), cu formatia norvegiana Vipers. Cristina Neagu a absentat, fiind în izolare, dupa testarea pozitiva la Covid-19, potrivit News.ro.Principalele…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 30-29 (17-15), duminica, La Esbjerg, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a smuls victoria, a doua in tot atatea partide sustinute in competitie, printr-un gol marcat in ultima secunda de Cristina…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins sambata, in deplasare, formatia daneza Team Esbjerg, scor 30-29 (17-15), in al doilea meci din grupa A a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.Cristina Neagu a fost, din nou, principala marcatoare, cu 10 goluri, inclusiv cel al victoriei la ultima…

- Federatia Romana de Handbal a facut o noua propunere pentru inceperea sezonului 2019 – 2020 al Ligii Nationale de handbal feminin, perioada fiind 7 – 8 octombrie. FRH a propus ca pana la finalul acestui an sa se dispute noua etape, acestea urmand a avea loc la mijlocul saptamanii, pentru a nu afecta…