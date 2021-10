Stiri pe aceeasi tema

- Clubul englez de fotbal Manchester United a ales sa se deplaseze cu avionul sambata la Leicester, in vederea meciului din etapa a 8-a a Premier League, pentru o calatorie de doar zece minute pentru cei aproximativ 160 km, informeaza agentia EFE. Echipa din Manchester si-a sustinut decizia…

- Leicester - Manchester United reprezinta unul dintre cele mai atractive jocuri din etapa cu numarul 8 din Premier League. Confruntarea de pe „King Power Stadium” va incepe sambata, de la 17:00. Solskjaer e sub amenințarea demiterii dupa ultimele jocuri ale lui Manchester United! „Diavolii” au doua etape…

- Fundasul francez al echipei Manchester United, Raphael Varane, accidentat in finala Ligii Natiunilor impotriva Spaniei (2-1), are o leziune in zona inghinala si va lipsi ''cateva saptamani'', a informat gruparea din Premier League, scrie AFP, citat de agerpres. Varane a parasit terenul in prima repriza…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul vedeta al echipei Manchester United, a fost ales Jucatorul lunii septembrie in campionatul de fotbal al Angliei, informeaza L'Equipe, citat de agerpres. Ronaldo, in varsta de 36 ani, care a revenit in acest sezon la United, dupa despartirea de Juventus Torino,…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmat vineri prezenta vedetei portugheze Cristiano Ronaldo pe teren la partida cu Newcastle United, sambata, in etapa a 4-a din Premier League, scrie DPA. Ronaldo (36 ani) s-a antrenat normal cu restul…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care s-a transferat recent de la Juventus Torino la Manchester United, este jucatorul cel mai bine platit din prima liga a campionatului de fotbal al Angliei, urmat de internationalul belgian Kevin de Bruyne (Manchester City), conform cotidianului Le Soir.…

- Cluburile Juventus Torino si Manchester United au confirmat oficial, marti, transferul atacantului portughez de la gruparea de Serie A la echipa din Premier League, relateaza agentiile internationale de presa. Ronaldo a semnat un contract pe doi ani cu United, echipa la care a mai jucat…

- Cluburile engleze au decis, marti, sa nu lase unii dintre jucatorii lor straini sa dispute meciurile internationale din septembrie, din campania de calificare la Cupa Mondiala de fotbal din 2022 din Qatar, din cauza riscului mare de contaminare cu Covid-19 si pentru a evita cele zece zile de carantina…