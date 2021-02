Stiri pe aceeasi tema

- China a afirmat marti ca si Statele Unite ar trebui sa invite in tara o echipa internationala de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), precum cea aflata in prezent in orasul chinez Wuhan, pentru a cerceta originea coronavirusului, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al MAE…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, va sustine joi o conferinta de presa pe tema evaluarii pensiilor din sistemul public. Maine voi declansa ceea ce trebuia facut inca din iulie 2019 si anume sa dau un ordin de ministru prin care sa fie revizuite toate dosarele de pensie in baza unor…

- Pandemia a expus fragilitatile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), o institutie inzestrata cu mijloace insuficiente si cu ‘o putere limitata’ in fata statelor, potrivit unui raport intocmit de mai multi experti independenti, mandatati de aceasta agentie din cadrul ONU, informeaza AFP. Coprezidat…

- Doi experti ai echipei Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a ajuns joi in China pentru a ancheta originile coronavirusului se afla inca in Singapore pentru a reface testele COVID-19, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Echipa internationala de 13 oameni de stiinta insarcinata cu examinarea…

- O echipa de experți internaționali din partea Organizației Mondiale a Sanatații, cu obiectivul de a investiga originile pandemiei de coronavirus, va ajunge in Wuhan, joi, dupa ce China a decis sa le permita intrarea, relateaza The Guardian. Echipa ar fi trebuit sa ajunga in țara la inceputul lunii ianuarie,…

- O echipa de experți internaționali din partea Organizației Mondiale a Sanatații, cu obiectivul de a investiga originile pandemiei de coronavirus, va ajunge in Wuhan, joi, dupa ce China a decis sa le permita intrarea, relateaza The Guardian.

- O echipa de experți a plecat in China pentru a cerceta originile coronavirusului. Statul nu a autorizat inca intrarea in tara echipei de oameni de știința. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-a declarat 1foarte dezamagit” de acest eveniment, conform…

- Reprezentantul Romaniei in Comitetul de Conducere al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a anunțat joi, 19 noiembrie, cu prilejul unei conferințe de presa susținuta la Targu Mureș, ca Partidul Social Democrat (PSD) propune un Pact pentru Sanatate tuturor formațiunilor…