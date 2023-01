Stiri pe aceeasi tema

Presedintele de onoare al Federatiei Romane de tenis, Ion Tiriac, ii cere demisia lui Dave Haggerty din functia de presedinte al Federatiei Internationale de tenis (ITF), potrivit unui comunicat remis AGERPRES, dupa ce forul mondial a reziliat contractul cu compania Kosmos Tennis, pentru organizarea…

Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari americani, dupa ce a invins-o pe japoneza Moyuka Uchijima cu 6-4, 6-1, duminica, in ultima runda a calificarilor.…

Federatia Romana de Tenis a stabilit cei mai buni jucatori, pe categorii de varsta, din anul 2022, la senioare fiind aleasa Simona Halep, iar la seniori preferatul fiind Nicholas David Ionel, informeaza News.ro.

Federatia Romana de Volei a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa remis AGERPRES, ca meciurile din cadrul unei grupe a Campionatului European masculin din 2025 se vor disputa in Romania.

Borna Coric a pus Croația, campioana din 2018, pe drumul spre a doua prezența consecutiva in finala Cupei Davis, cu o victorie cu 6-4, 6-3, in semifinale, in fața australianului Thanasi Kokkinakis, vineri, la Malaga (Spania), punandu-și echipa in avantaj, inainte de al doilea meci de simplu, anunța…

Jucatorii romani de tenis Nicholas David Ionel si Filip Cristian Jianu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Yokkaichi (Japonia), dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, potrivit Agerpres.

Romania a caștigat Trofeul Bertinetti la spada feminin. Echipa naționala feminina de spada a Romaniei a participat sambata la a 55-a ediție a Trofeului Marcello și Franco Bertinetti, organizata in orașul italian Vercelli, relaateaza Federația Romana de Scrima, noteaza mediafax.

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul unu mondial, a suferit o "ruptura musculara" in zona abdominala si nu va mai putea participa la Turneul Campionilor si la faza finala a Cupei Davis, a anuntat jucatorul sambata pe retelele de socializare, informeaza AFP.