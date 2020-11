Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a presedintelui republican Donald Trump a anuntat sambata ca a intentat actiune in justitie in Arizona, acuzand ca in comitatul cel mai populat din sud-vestul acestui stat au fost anulate in mod incorect voturi exprimate de unii alegatori la scrutinul prezidential din 3 noiembrie,…

- "Felicitari presedintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Astept cu nerabdare sa consolidam in continuare puternicul si dinamicul nostru Parteneriat Strategic in toate dimensiunile sale. Romania va continua sa lucreze pentru a consolida securitatea, prosperitatea si rezistenta comunitatii noastre…

- Candidatul democrat Joe Biden va caștiga alegerile din Statele Unite și va devenit al 46-lea președinte al țarii, conform predicțiilor CNN. Joe Biden a ajuns la 273 de voturi dupa ce a obținut victoria in statul Pennsylvania, conform CNN. Joe Biden a caștigat statul Pennsylvania cu o diferența de aproximativ…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…