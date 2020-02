Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data cand Donald Trump si echipa sa de campanie ataca pentru defaimare acest grup de presa, pe care presedintele si fostul magnat imobiliar newyorkez il critica mereu de la inceputul primei sale campanii prezidentiale, in 2015. Organizatia 'Donald J. Trump For President' cere daune…

- Echipa de campanie a lui Donald Trump a dat in judecata miercuri New York Times pentru defaimare pentru un articol de opinie publicat in martie 2019, care vorbea despre o intelegere intre candidatul republican si presedintele rus Vladimir Putin pentru a favoriza alegerea omului de afaceri in 2016, relateaza…

- Echipa de campanie pentru realegerea presedintelui Donald Trump a anuntat miercuri ca a dat in judecata publicatia New York Times, pe care o acuza ca a publicat un articol fals in mod intentionat, referitor la investigatia privind amestecul Rusiei in alegerile americane din Statele Unite, relateaza…

- Campania pentru realegerea presedintelui Donald Trump a anuntat miercuri ca a dat in judecata publicatia New York Times, pe care o acuza ca a publicat un articol fals in mod intentionat, referitor la investigatia privind amestecul Rusiei in alegerile americane din Statele Unite, relateaza Reuters,…

- Michael Bloomberg, miliardar american si candidat la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale din noiembrie, va participa miercuri la prima sa dezbatere televizata din campanie, a anuntat marti echipa sa, citata de AFP, potrivit Agerpres."Mike este nerabdator sa se alature celorlaltor…

- Baba Vanga a murit la 85 de ani, nu inainte insa sa prevada un 2020 greu pentru Romania. Potrivit ei, Vladimir Putin si Donald Trump risca sa isi piarda vietile, fie in asasinate, fie din cauze naturale. Legat de Romania (si Europa), Baba Vanga a prevazut ca tara noastra va fi lovita de un „arsenal…

- Procedura de destituire din Congresul SUA impotriva presedintelui american Donald Trump pentru abuz de putere se bazeaza pe acuzatii ”complet inventate”, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in tradiționala sa conferința anuala de presa, arata Agerpres. ”Mai trebuie sa treaca si prin Senat,…

- Avocatul personal al presedintelui Donald Trump si figura centrala in dosarul ucrainean, Rudy Giuliani s-a aflat miercuri la Kiev pentru o documentare care vizeaza anularea anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui american, potrivit New York Times, relateaza AFP, conform agerpres.ro. In timp…