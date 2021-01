Stiri pe aceeasi tema

- CSU Sibiu a invins echipa bulgara BC Balkan Botevgrad cu scorul de 88-75 (30-18, 23-23, 23-16, 12-18), marti, la Istanbul, in primul lor meci din Grupa D a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Sibienii au dominat clar trei sferturi din meci si si-au permis o relaxare pe final, dar chiar…

- CSU Sibiu i-a invins marti, in grupa D a FIBA Europe Cup, la baschet masculin, pe bulgarii de la Balkan Botevgrad, cu scorul de 88-75(53-41). In aceași grupa mai participa și CSM Oradea și Besiktas Istanbul, intr-un turneu gazduit de capitala turca, anunța MEDIAFAX. Prima runda a grupei D,…

- CSM Oradea și SCM Craiova au caștigat miercuri primele doua meciuri din cea de-a 6-a serie de turnee din Liga Nationala de baschet masculin, care sunt programate la mijlocul acestei saptamani la Sibiu, Oradea si Focsani. La turneu nu participa CSM Galati, deoarece au fost consemnate cazuri…

- BC CSU Sibiu s-a impus in derby-ul cu CSM CSU Oradea, scor 91-87 (19-24, 26-14, 33-22, 13-27), marti seara, pe teren propriu, in Liga Nationala de baschet masculin. Sibienii au reusit sa castige in ciuda unui ultim sfert adjudecat clar de oradeni, cu 27-13. Marquis Ralondo Addison a fost MVP-ul invingatorilor,…

- Primul turneu al stagiunii 2020-2021 a Ligii Nationale de baschet masculin s-a incheiat, luni, dupa cinci zile de partide in grupe organizate in orase diferite, la Oradea, Sibiu si Cluj-Napoca. Echipa Athletic Constanta nu a participat la primul turneu al Ligii Nationale, in grupa de la Cluj-Napoca,…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- Echipele de baschet masculin CSM Oradea si CSU Sibiu vor avea inca o adversara in grupa D a FIBA Europe Cup, dupa ce forul continental a decis comasarea grupelor, dupa dizolvarea uneia, din cauza situatiei pandemice. Meciurile se vor juca din ianuarie 2021, in format turnee, anunța news.ro. CSM…

- SCM U Craiova a incheiat grupa preliminara B a Cupei Romaniei la baschet masculin cu patru victorii din tot atatea meciuri, dupa 76-74 (21-17, 16-15, 14-20, 25-22) cu CSM CSU Oradea, in Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea. Echipa din Banie, care era deja calificata la turneul…