Mare surpriza pentru multi in acest uichend, stimati telespectatori, dupa ce s-a aflat ca sforareasa Cozet de la Usereul iesean a ratat un loc in conducerea de partid la nivel national, la alegerile de sambata, dar ca, surpriza surprizelor, a prins un loc acolo taman dipotata de Iasi Monica, de la PLUS. Si asta, atentie mare stimati telespectatori fani sau dusmani USR, in conditiile in care Cozet si mana ei dreapta si paroasa, junele ex-subprefect Fanica, seful de filiala in scripte, au tras sfori si curmeie aici la Iasi incat la alegeri sa participe din partea filialei judetene mult mai multi…