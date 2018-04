Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat vineri RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…

- Dupa bombardamentul orchestrat de SUA din Siria de saptamana trecuta, președintele american Donald Trump se afla intr-un moment critic, care poate sa ii aduca un val de susținere sau sa ii afecteze negativ ratingurile. In acest context, orice victorie de imagine este cruciala, dar o numire importanta…

- Lumea asteapta cu sufletul la gura decizia presedintelui Trump privind un atac armat asupra Siriei. Liderul de la Casa Alba a declarat pe Twitter ca relatiile SUA-Rusia sunt la cel mai periculos nivel din istorie, adaugand ca rachetele americane, „noi, dragute si inteligente, vor veni asupra Siriei”.…

- Administratia Trump este dispusa sa ajute statele americane care vor sa îi pregateasca în folosirea armelor pe profesorii sau angajatii din scoli, pentru a preveni atacuri ca cel de luna trecuta din Florida, soldat cu 17 morti, au anuntat duminica

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC, potrivit news.ro.Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana…