- Biroul Politic National al PNL a fost convocat pentru sambata, la Palatul Parlamentului, de liberalii care il sustin pe premierul Florin Citu la sefia partidului. BPN al PNL a fost convocat in temeiul alin. 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor Biroului, pentru sambata, la ora 10,00,…

- PNL și-a convocat Biroul Politic Național pentru miercuri, in urma crizei politice in care se afla partidul. Secretarul general a convocat BPN, și nu Ludovic Orban, care este președintele partidului. ”In temeiul alin 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor BPN, se convoaca ședința BPN…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in unanimitate pentru susținerea premierului Florin Cițu, inclusiv președintele Ludovic Orban, cu care se afla in lupta pentru șefia PNL. Astfel, intreg partidul se incoloneaza in spatele lui Florin Cițu in razboiul din coaliție. The post PNL a decis ca Florin…

- Raluca Turcan nu se va mai regasi in echipa de conducere a PNL, dupa congresul din 25 septembrie, conform unor surse politice. Cei patru prim-vicepreședinți ai partidului, in cazul in care Florin Cițu va caștiga șefia, vor fi Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur si Lucian Bode. In acest…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri seara ca daca s-ar deschide vreun dosar penal pe numele lui, ar pleca imediat de la conducerea PSD. Declarația sa este o trimitere la situația premierului Florin Cițu despre care spune ca trebuia sa demisioneze, avand in vedere condamnarea primita in SUA.…

- Susținatorii lui Florin Cițu au convocat, marți seara, Biroul Politic Național (BPN) al PNL. Intalnirea care va avea loc miercuri este organizata la solicitarea șefilor județeni PNL, și nu la convocarea lui Ludovic Orban. De altfel, Orban a declarat ca nu a convocat nimic și ca a primit și el un sms…

- Aflat in plina campanie electorala pentru președinția PNL, premierul Florin Cițu și-a facut apariția, vineri seara, printre petrecareții care se distrau in prima seara a festivalului Electric Castle. Cițu a fost insoțit de primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc. De altfel, Cițu a declarat in mai…