- Golul victoriei lui FC Voluntari a fost reusit de Betancor. FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a treia a turneului play out din Liga 1, intalnind in deplasare FC Voluntari.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0 1 0 .Golul a fost marcat de Betancor, in minutul 28. Echipa…

- Meci contand pentru etapa a 17 a a campionatului, seria a treia.Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda a disputat astazi meciul din etapa a 17 a a Ligii a 3 a, seria a treia, intalnind pe teren propriu SC Popesti Leordeni.Partida s a incheiat cu victoria oaspetilor, scor 1 0 0 0 .Unicul gol al meciului…

- Vineri, 23 aprilie, și sambata, 24 aprilie, sunt programate partidele etapei a 17-a ale Ligii a III-a la fotbal. FC Viitorul II (locul 5, 23 p) va susține ultima partida pe teren propriu din ediția 2020/2021 contra penultimei clasate din Seria a III-a, Recolta Gheorghe Doja. Partida FC Viitorul II -…

- In clasament, echipa constanteana se afla pe loc de baraj, 7, cu 16 puncte.FC Viitorul a disputat astazi primul meci din turneul play out al Ligii 1, intalnind in deplasare UTA.Partida s a incheiat cu victoria echipei gazda, scor 1 0 0 0 , unicul gol al intalnirii apartinandu i lui Hora, in minutul…

- FC Viitorul a fost invinsa, cu scorul de 0-2 (0-2), de Gaz Metan Medias, intr-o partida disputata pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu, contand pentru ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I la fotbal. Soarta intalnirii s-a decis in prima repriza, in care ardelenii au inscris la…

- Viitorul o va infrunta pe Gaz Metan Mediaș in ultimul meci din sezonul regular al Ligii 1. Partida va incepe la ora 20:30 și va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digisport 1, Telekom Sport și Look Sport. Toate rezultatele din etapa 30, AICI Viitorul - Gaz Metan, liveTEXT de…

- Partida dintre echipele FC Viitorul si Politehnica Iasi, contand pentru etapa a 24-a a Ligii I la fotbal, inceputa luni, 22 februarie, nu s-a putut disputa nici marti, 23 februarie, tot din cauza cetii, asa ca va fi reprogramata. Conform programarii oficiale, meciul a inceput luni seara, pe stadionul…

- Meciul de la Ovidiu, dintre FC Viitorul si Poli Iasi, nu s-a putut disputa nici marti, de la ora 17:00, din cauza cetii si se va juca din primul minut la o data ce va fi anuntata ulterior.Partida a fost amânata de luni pentru marti, din cauza cetii. Marti, la ora 16:00, întâlnirea…