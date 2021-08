Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a precizat, sambata, ca au fost obtinute inca trei victorii importante pentru echipa castigatoare si anume Ion Dumitrel, presedinte PNL Alba, Ciprian Dobre, presedinte PNL Mures, si Alin Nica, presedintele PNL Timis. ”Suntem uniti si ramanem uniti si dupa 25 septembrie”, a transmis…

- Cei doi candidati la presedintia PNL, Ludovic Orban si Florin Citu, au facut, sambata, aprecieri cu privire la rezultatului votului din Congres pentru conducerea partidului, Orban afirmand ca scorul va fi "strans", iar Citu ca a intrat in cursa ca sa castige si asta se va intampla. La…

- Alin Nica a fost ales, sambata, presedintele PNL Timis in cadrul conferinței județene de alegeri, se arata intr-un comunicat transmis de PNL Timiș. Alin Nica a obținut 579 de voturi din partea celor 800 de delegați. Alin Nica s-a declarat un susținator al premierului Florin Cițu in cursa pentru obținerea…

- Florin Cițu a anunțat marți, in debutul unei vidoeconferințe cu prefecții, ca in urma inundațiilor din ultimele zile au fost afectate 34 de localitați din 14 județe. Premierul a facut apel la autoritațile locale sa cantareasca foarte bine cand spun ca „totul este sub control”. ”Vreau sa ma sigur ca…

- Prim-vicepreședintele PNL Rares Bogdan a afirmat duminica, 18 iulie, la conferinta de alegeri a PNL Maramures, ca i-a pus lui Florin Citu cateva conditii pentru a-l sustine in cursa interna pentru presedintia PNL, printre acestea numarandu-se aceea ca deciziile sa fie luate impreuna. „Atunci cand a…

- La Timisoara un deputat a sunat la Poliție pentru ca punctele de acces in cladirea unde se desfasurau alegerile pentru conducerea organizației județene erau blocate de agenții unei firme de paza. Scandalul nu s-a oprit aici. Presedintele interimar al organizației județene Timis, Alin Nica, a anulat…

- CARAȘ-SEVERIN – Decizia luata in martie a fost menținuta de conducerea județeana a PNL Caraș-Severin, anunțul fiind facut intr-o conferința de presa de Ludovic Orban și Marcel Vela! Nicio schimbare fața de decizia luata in luna martie a acestui an de Biroul Politic Județean, conducerea PNL Caraș-Severin…