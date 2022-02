Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru un barbat de 31 de ani: a fugit din magazin cu produsele, fara sa le plateasca, dar a fost prins de un jandarm cu prezența de spirit, aflat in timpul liber, la cumparaturi. Totul s-a petrecut in Calea Sagului. A fost o cursa ca-n filme seara trecuta, printre blocurile unui cartier…

- Poloneza Iga Swiatek, loc 4 WTA și semifinalista la Australian Open 2022, a fost surprinsa de camerele TV in tribunele de pe Rod Laver, la victoria lui Rafael Nadal cu Daniil Medvedev. Fana declarata a spaniolului Rafael Nadal, Iga Swiatek a fost destul de greu de recunoscut, fiindca purta masca. Insa…

- Ucraina are pregatiti 261.000 de militari si 400.000 de rezervisti, precum si rachete sol-aer si noi arme antitanc. Ucrainenii au minat coasta de-a lungul Marii Azov si au instalat rachete antinava. O operatiune amfibie rusa ar duce la pierderi uriase, spun analistii.

- Salvamontistii l-au gasit pe turistul din Polonia care s-a accidentat in Masivul Parang, el fiind cazut intr-o prapastie. Barbatul a fost predat unui echipaj SMURD pentru a fi transportat la spital. „Actiunea s-a incheiat cu succes. Persoana accidentata a fost gasita cazuta intr-o…

- Pe masura ce cresc tensiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina, tot mai mulți ucraineni de rand se pregatesc de razboi. Inarmați cu puști și cuțite false, ucrainenii participa la antrenamente in stil militar in padurile de la marginea orașelor, informeaza Euronews.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se va intruni marti pentru a prelungi starea de alerta. Vor fi de asemenea luate in discutie si unele masuri de relaxare pentru Craciun si Revelion.

- ”Referitor la videoul transmis de dumneavoastra menționam ca acesta a fost realizat in timpul misiunii de stingere a unui incendiu izbucnit la un autocamion cu remorca, incarcat cu baloți de fan, care s-a petrecut in cursul serii trecute in localitatea Slimnic.In acel video apare o angajata ISU Sibiu,…