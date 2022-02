Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cutremuratoare au fost surprinse in Kiev. In video se poate vedea cum rusii ataca civili ucrainieni. Un tanc rusesc a zdrobit o masina cu civili. In Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din…

- Oamenii din Ucraina au petrecut noaptea in stațiile de metrou și in adaposturi. Sunt sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au adapostit.Oamenii au spus rugaciuni, au cantat și s-au susținut unii pe alții. Pentru ca locuințele lor au fost bombardate, oamenii s-au refugiat in adaposturi.

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- O imagine cit o mie de cuvinte. Așa poate fi caracterizata una dintre fotografiile din Ucraina care face inconjurul lumii. Este vorba despre sute de oameni care au cabarit in subteran, la metroul din Harkov. In zona respectiva, in ultimele ore, a avut loc un adevarat prapad, Rusia atacind cu zeci de…

- Imagini impresionante cu locuitorii din Karkov care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in stațiile de metrou din cel de-al doilea oraș ca marime din Ucraina.

- Ucraina trece prin momente teribile. Inca de la primele ore ale dimineții, oamenii au luat cu asalt bancomatele, farmaciile, magazinele alimentare și benzinariile, pentru ca se așteapta la ce este mai rau și vor sa-și faca provizii serioase.

- Imagini tulburatoare in Ucraina. Oamenii fug cu copii in brate pentru a se adaposti de bombardamentele rusesti. Statiile de metrou din Kiev au devenit buncare improvizate. Unele grupuri de persoane cara produse alimentare.

- Tema locuitorilor oraselor bombardate din Ucraina este intemeiata: cel putin opt persoane au fost ucise si noua au fost ranite de bombardamentele rusesti, a declarat un consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, potrivit Reuters.