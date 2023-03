Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de America Express difuzata pe 5 martie 2023 jocul de amuleta și de joker a fost unul de-a dreptul spectaculoas. Echipa care a caștigat a dus o lupta „cot la cot” cu alți concurenți.

- Irina Fodor a dezvaluit ce echipa a fost eliminata in ediția de la America Express, in ediția 24 difuzata pe 22 februarie 2023. Ultima zi din Guatemala a adus un deznodamant nefericit pentru o echipa, chiar inainte de a pleca in urmatoarea țara de pe Drumul Aurului.

- Ediția din aceasta seara a adus noi surprize pentru concurenți. Dupa ce Irina Fodor le-a spus ca in joc este avantajul de a obține amuleta, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au pornit in aventura lor pe Drumul Aurului. Cei doi s-au intalnit cu un localnic, iar barbatul a pus o intrebare cel puțin…

- Episodul 17 din data de 12 februarie 2023 a adus multa tensiune la America Express, pe Drumul Aurului, și asta pentru ca Ovidiu Buta a trecut prin momente foarte grele. Concurentul a fost la un pas de leșin. Iata ce s-a intamplat cu stilistul, dar și de ce a ajuns in aceasta situație dificila!

- Ediția din aceasta seara a adus noi provocari pentru concurenți, momente tensionate, dar și șansa de a caștiga a doua imunitate din ultima etapa de la America Express - Drumul Aurului. De acum, concurenții iși vor continua traseul in Guatemala.

- Ediția de aseara America Express – Drumul Aurului a fost lider de piața pe segmentul de public comercial din mediul urban cu varste cuprinse intre 21 și 54 de ani. Astfel, show-ul a condus topul audiențelor cu o medie de 7.6 puncte de rating și 25.7% cota de piața.

- Diana Bulimar, fosta campioana la gimnastica, formeaza o echipa cu Larisa Iordache, și ea gimnasta celebra, la America Express. Cele doua prietene iși vor testa limitele pe Drumul Aurului, in sezonul al competiției de la Antena 1. Puțini știu ca Diana Bulimar a mai participat la un show televizat, și…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au trecut prin momente dificile in ediția 3 din America Express - Drumul Aurului, de pe 17 ianuarie 2023. Cele doua s-au confruntat cu o situație de-a dreptul neașteptata.