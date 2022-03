Echinocțiul de primăvară 2022 are loc azi. Când se schimbă ora Echinocțiul de primavara in 2022 are loc duminica, 20 martie, la ora 17:33, ora Romaniei. Este momentul care marcheaza sosirea primaverii astronomice in emisfera nordica, in timp ce in emisfera sudica incepe toamna astronomica. Este, de asemenea, data la care se spune ca „ziua este egala cu noaptea”, adica orele de lumina sunt egale cu cele de intuneric. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

