Stiri pe aceeasi tema

- Primavara astronomica incepe astazi, 20 martie, la ora 23.24. Prognoza meteo la inceput de saptamana. Luni, 20 martie 2023, vremea in Moldova va fi calda, cu cerul variabil. Spre seara, izolat in zona de munte, va ploua. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperaturile maxime se vor situa intre 14…

- In fiecare an, primavara incepe in emisfera nordica la data de 19, 20 sau 21 martie. Acesta este momentul la care Soarele traverseaza ecuatorul ceresc, mergind de la sud la nord, iar aceasta zi este numita echinocțiul de primavara. Anul acesta echinocțiu de primavara incepe luni, 20 martie, la ora 23:24.…

- Echinoctiul de primavara, 20 martie, incepe Primavara astronomica, aceasta fiind data in care ziua va fi egala cu noaptea. Ulterior, timp de 93 de zile, durata zilei va continua sa creasca pana la solstitiul de vara. Incepand de la aceasta data, durata zilei (fața de cea a nopții) va fi in continua…

- Echinocțiul de primavara marcheaza venirea primaverii din punct de vedere astronomic și durata zilei o depașește pe cea a nopții. Multe tradiții populare din vechime sunt legate de aceasta perioada din martie, chiar daca propriu-zis nu țin strict de ziua echinocțiului. Echinoctiul de primavara, momentul…

- Echinocțiul de primavara, care marcheaza inceputul primaverii astronomice, are loc luni la ora 23.24. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, dupa „Marțișor”, „Babe” și „Mosi”, dupa “zapada mieilor”, cand calendaristic deja am pașit in anotimpul primaverii, deși luna martie se dovedește…

- In Romania, echinoctiul de primavara in 2023 este pe 20 martie, la ora 11:24 PM. Momentul marcheaza sfarsitul iernii astronomice. Este, de asemenea, data la care se spune ca "ziua este egala cu noaptea", adica orele de lumina sunt egale cu orele de intuneric.Echinoctiul numit si echinox este momentul…

- Echinocțiul de primavara in 2023 are loc luni, pe 20 martie, la ora 23:24(ora Romaniei). Momentul marcheaza sosirea primaverii astronomice in emisfera nordica, in timp ce in emisfera sudica incepe toamna astronomica. Trecerea la ora de vara va fi la cateva zile dupa echinocțiul de primavara, pe 26 martie.

- Sportul inseamna sanatate, insa faptul ca avem din ce in ce mai puțin timp la dispoziție ne descurajeaza atunci cand vrem sa renunțam la sedentarism și sa ne apucam sa facem mișcare, sub orice forma. Cea mai buna modalitate de a face mișcare este sportul și, din fericire, exista cateva sporturi care…