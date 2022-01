Echilibristică pe grămăjoara de monede Banii - investitii si decizii de afaceri - sunt de obicei legati de domeniul matematicii, finantelor si statisticii, datele indica de fiecare data cand guvernele lumii se apleaca asupra lor unde ar trebui sa dirijeze resursele financiare pentru ca intreaga societate sa atinga un anumit nivel de prosperitate. Dar, in familie, lucrurile stau putin altfel, oamenii nu iau decizii financiare doar pe foaie de calcul. Le iau dupa cina, uneori la un pahar de vin sau dupa ce au terminat treburile casnice, tinand cont de prioritati, intentii, dorinte, de istoria personala, de propria lor viziune asupra… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

