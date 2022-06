Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de variola maimutei confirmate la nivel mondial a ajuns la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat de Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC). Potrivit raportului, numarul bolnavilor a crescut, in aceste state, de 5,76…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor recomanda țarilor din UE și din SEE (Spațiul Economic European) sa se concentreze pe identificarea prompta, managementul, urmarirea contactelor și raportarea noilor cazuri de variola maimuței (monkeypox). „Variola maimuței”, care creaza ingrijorare…

- O persoana din Suedia a fost confirmata cu variola maimuței, au declarat joi autoritațile sanitare, in urma unor cazuri similare din Europa și America de Nord, informeaza Antena3 . Boala rara se manifesta de obicei prin febra, dureri musculare, ganglioni limfatici umflați, frisoane, epuizare și o erupție…