Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, denumita Omicron și depistata in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat", a anuntat vineri seara Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care formuleaza și o serie de recomandari pentru țarile din spațiul comunitar. Intr-un raport de evaluare a […]