ECDC: Măsuri urgente contra Covid și doza booster pentru toți adulții Centrul European pentru Prevenirea și Controlul bolilor (ECDC) a cerut statelor membre sa ia „de urgența” masuri pentru a face fața accelerarii epidemiei de COVID-19 in Europa, iar dozele booster sa fie accesibile tuturor persoanelor adulte, Directoarea ECDC, Andrea Ammon, a declarat ca dozele de supra-rapel (“booster”) ale vaccinurilor anti-COVID-19 ar trebui sa fie administrate tuturor cetatenilor adulti, cu prioritate celor cu varste de peste 40 de ani, marcand astfel o schimbare majora fata de recomandarile formulate pana acum de aceasta agentie de sanatate publica din Europa, informeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), Andrea Ammon, a declarat miercuri ca dozele de supra-rapel (“booster”) ale vaccinurilor anti-COVID-19 ar trebui sa fie administrate tuturor cetatenilor adulti, scrie Reuters. Poziția ECDC marcheaza o schimbare majora fata…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a propus miercuri oficial ca la nivelul Uniunii Europene persoanele cu varsta de peste 60 de ani sa poata calatori pe baza certificatului verde numai daca au primit si doza booster de vaccin impotriva COVID-19, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Cred ca…

- Șefa Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), Andrea Ammon, a recomandat, miercuri, vaccinarea anti-COVID cu doza trei a tuturor persoanelor adulte. Pana acum, recomandarea ECDC era ca doa booster sa fie administrata celor cu probleme de imunitate și varstnicilor, relateaza…

- Pana in prezent, dozele booster de vaccinuri ARNm au fost oferite, in Suedia, persoanelor de peste 65 de ani, cu eventualitatea extinderii acestora la alte grupuri si continuand incercarile de a convinge o parte considerabila a persoanelor nevaccinate sa accepte sa li se administreze vaccinul, relateaza…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a anunțat, vineri, ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, citat de Reuters. Ministrul francez a confirmat ca țara sa se afla acum la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai multe alte…

- Uniunea Europeana a exportat, pana acum, peste un miliard de doze de vaccinuri contra Covid-19, a afirmat ieri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Hotnews. ”A fost atinsa o borna importanta in privința livrarii de vaccinuri contra Covid-19 in restul lumii. UE a exportat peste un miliard…

- Uniunea Europeana a exportat, pana acum, peste 1 miliard de doze de vaccinuri contra Covid-19, conform șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „A fost atinsa o borna importanta in privința livrarii de vaccinuri contra Covid-19 in restul lumii. UE a exportat peste un miliard de doze in ultimele…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni ca peste un miliard de vaccinuri impotriva Covid-19 produse in Uniunea Europeana au fost exportate in mai mult de 150 de tari incepand din decembrie 2020. „In mod foarte clar, Uniunea Europeana este cel mai mare exportator de vaccinuri…