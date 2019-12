ECCO a lansat incaltamintea Thermal Comfort ECCO a lansat incaltamintea Thermal Comfort Colectia ECCO Thermal Comfort ofera o izolare exceptionala impotriva frigului datorita captuselii din lana naturala. Desi strazile orasului sunt pline de zapada si gheata, tu nu ai nicio grija pentru ca talpile inovatoare iti ofera o izolare de 360 de grade in orice moment! Pentru ca aceasta colectie ofera o serie de siluete formale, dar si casual, atat pentru barbati, cat si pentru femei, tu te poti bucura la maxim de caldura, confort si stil. ECCO Thermal Comfort foloseste tehnologia ECCO FLUIDFORM direct comfort. Aceasta ofera un echilibru ideal de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 30 de ani de experiența internaționala în obstetrica-ginecologie, dr. Iosif Niculescu a lansat prima clinica de menopauza din România, un concept care vine în întâmpinarea tuturor problemelor asociate menopauzei,

- In urma cu cateva zile, Skoda a publicat primel schițe cu viitorul Kamiq GT. Acum, producatorul din Mlada Boleslav ofera primele imagini și detalii referitoare la noul SUV coupe. Skoda Kamiq GT va fi disponibil exclusiv in China, cea mai mare piața de desfacere a producatorului ceh. Skoda Kamiq GT,…

- (foto: Rowmania) Sursa: g4media.ro Apele Unite ale Romaniei (AUR), un proiect lansat la inițiativa canotorului Ivan Patzaichin, promoveaza importanța raurilor in viața comunitaților pe care le traverseaza și relația locuitorilor cu apa. E unul dintre primele proiecte care aduc in Romania Agenda 2030…

- Adrian Mutu se pregatește intens pentru a-și organiza meciul de retragere din fotbal. Deși a renunțat la cariera de jucator in urma cu trei ani, fostul decar al naționalei vrea sa aiba o partida de retragere cu totul speciala, care va avea loc anul viitor la 13 iunie, potrivit Mediafax.Mutu…

- BMW a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul Seria 2 Gran Coupe in urma cu doar cateva ore. Modelul de clasa compacta are la baza noua platforma cu roți motrice fața, arhitectura folosita de BMW și pentru Seria 1. Pentru cei care iși doresc un Seria 2 Gran Coupe cu totul și cu totul…

- N. D. Societatea Culturala Ploiesti Mileniul III a finalizat proiectul editorial “Marea Carte a Ploiestilor”, o monografie in trei volume ce totalizeaza peste 3000 de pagini. Volumul al III-lea, in care se vorbeste despre istoria cultelor, a invatamantului, justitiei, culturii si artei, a educatiei…

- Uniunea Europeana a avertizat miercuri in privinta cresterii atacurilor cibernetice din partea unor entitati si grupuri din afara UE, afirmand ca este esential de analizat riscurile implicate de furnizorii de echipamente de telecomunicatii care au o cota de piata semnificativa in blocul comunitar,…

- "Cu tristete va informam ca Ginger s-a stins linistit, la spital, in aceasta dimineata", a anuntat familia sa pe Twitter si Facebook. "Le multumim tuturor celor care ne-au transmis cuvinte de incurajare in aceste ultime saptamani", se mai precizeaza in comunicatul familiei. In ultimii ani…