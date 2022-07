Stiri pe aceeasi tema

- Karmen Simionescu și Bogdan Caplaescu, tatal fetiței sale, s-au casatorit civil in urma cu trei ani, insa cei doi vor sa faca pasul cel mare și in fața lui Dumnezeu. Fiica lui Adrian Minune a marturisit la Antena Stars cand au de gand sa faca nunta, dar și daca iși mai doresc inca un copil.

- Ramona Lazuran nu a fost tocmai intr-o perioada buna pe plan amoros, odata cu desparțirea de tatal copilului ei, dar lucrurile pare sa mearga pe drumul cel bun in ultimul timp. In cea mai recenta apariție la Antena Stars, vedeta a vorbit despre relația ei actuala.

- Relația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau are atat de multe desparțiri, impacari, scandaluri și controverse, incat este greu sa ții pasul. Totuși, vedeta a explicat in cel mai recent interviu pentru Antena Stars cum stau lucrurile in viața ei amoroasa, in prezent. Iata ce declarații usturatoare…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a facut dezvaluiri șocante despre lupta cu depresia. Ce a marturisit partenera de viața a lui Viorel Lis despre boala cu care tot mai multe persoane se confrunta.

- A trecut o luna de la moartea tatalui ei, dar Narcisa Moisa considera ca tatal ei inca ii este alaturi și iși alina suferința cum știe mai bine. Cantareața a afacut dezvaluiri dureroase despre cauza morții celui care i-a dat viața și a indrumat-o.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona a oferit primele declarații, dupa ce a fost la un pas sa-și piarda viața intr-un accident rutier. Prin ce a fost nevoita sa treaca dansatoarea de manele din cauza impactului, dar și cum se simte acum. Ce informații a oferit despre incident.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Francisca a marturisit de la ce pornesc certurile intre ea și partenerul ei de viața. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste și are succes atat pe plan profesional, dar și atunci cand vine vorba de iubire. Ce a dezvaluit indragita artista.

- Bianca Dragusanu face noi dezvaluiri cu privire la relatia sa amoroasa cu Gabi Badalau si ce ar putea urma sa se intample. Vedeta a spus ca anul acesta va avea loc un mare eveniment, pentru care iubitul ei ar fi candidatul ideal. Dupa ce relatia lor a ajuns cunoscuta de intreaga lume mondena, Bianca…