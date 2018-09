Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-ar fi contactat, pe rand, pe primarul Sectorului 5, Daniel Florea, pe seful Comisiei juridice a Senatului, Șerban Nicolae, pe senatoarea Ecaterina Andronescu, pe edilul Sectorului 3, Robert Negoita si pe Codrin Ștefanescu ca sa preia sefia PSD Bucuresti, potrivit unor…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat despre un posibil scenariu potrivit caruia inaintea CEx-ului PSD va avea loc o ședința a unei coaliții anti-Dragnea in partid. „Eu nu cred așa ceva. Cata vreme exista statul subteran, iar statul subteran vad ca riposteaza incredibil... pana…

- „E ridicol cum doamna Andronescu avertizeaza asupra unui asa-zis dezastru pentru tara si partid tocmai in ziua in care Eurostat a anuntat public ca Romania are cea mai mare crestere economica trimestriala ( +1,4% crestere PIB trim 2 vs trim 1 2018) din Europa”, spune Liviu Pop intr-o postare pe Facebook,…

- Medicul Gabriel Diaconu explica ca efectele gazelor lacrimogene folosite de Jandarmerie pot fi resimțite și la 2-3 saptamani de la inhalare. Printre simptomele resimțite de catre cei care au inhalat acest gaz se numara tuse, arsuri, eczeme, inflamația laringelui sau pneumonita.Citește și: ALERTA…

- Ecaterina Andronescu a transmis, marti, o scrisoare deschisa in care cerea demisia lui Liviu Dragnea, a premierului Viorica Dancila si numirea unui nou Guvern PSD. Marti seara, Ecaterina Andronescu a dat detalii despre ce a stat in spatele scrisorii sale. "Nu am ales un moment anume, lucrurile s-au…

- Fostul ministru al Educației și fostul lider al PSD București, Ecaterina Andronescu ii cere liderului PSD, Liviu Dragnea, sa faca un pas in spate și sa se retraga de la conducerea Partidului Social Democrat, ”pentru binele Romaniei și pentru binele PSD-ului”.

- Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare deschisa catre membrii PSD, in care le explica ca violențele din Piața Victoriei au fost picatura care a umplut paharul. Andronescu ii cere in mod deschis demisia lui Liviu Dragnea.”SCRISOARE DESCHISAS.O.S. PSD ”Urgența…