Stiri pe aceeasi tema

- "Am ințeles ca scrisoarea se cheama «S.O.S PSD» și, imediat, foarte ingrijorat, m-am intrebat daca dna Andronescu este pe mare, pentru ca altminteri cred ca erau niște formule mai bune de a comunica aceste ganduri in cadrul PSD, discutand cu colegii aceste aspecte, propunandu-le ceva acelora cu care…

- Manifestațiile din Piața Victoriei și din țara au generat o adevarata dezbatere la nivelul PSD-ului, preopinenții punand, in mesajele lor, toata experiența politica și de viața. Exemplele aparute astazi, 14 august, in media naționala, sunt semnificative in acest sens, semn ca partidul are și forța,…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a facut, vineri seara, in timpul violentelor din Piata Victoriei din Bucuresti, declaratii "iresponsabile", "care ar fi putut duce la subminarea puterii de stat". Liderul grupului parlamentar al PSD din…

- In timpul revoltei violente care a izbucnit la protestul antiguvernamental de vineri seara din Romania, o echipa ORF aflata la Bucuresti a fost atacata de jandarmi, potrivit informatiei publicate pe site-ul televiziunii austriece de stat.Jurnalistii au fost agresati in momentul in care jandarmii…

- Zeci de mii de persoane participa, vineri seara, la protestele antiguvernamentale desfasurate in marile orase din tara, in semn de solidaritate cu protestul romanilor din diaspora, organizat in Piata Victoriei din Bucuresti. * La Sibiu, peste 8.000 de protestatari au trecut prin fata casei presedintelui…

- Ministrul Apararii Naționale a reacționat, joi, la declarațiile secretarului ambasadei Rusiei la București, Mihai Fifor catalogand afirmațiile drept "simpatice" și precizand ca de la o neințelegere s-a ajuns la o sarabanda a intepretarilor."Am urmarit declarațiile unor oficiali, sunt simpatice,…

- Cristian Tudor Popescu il critica pe președintele Klaus Iohannis pentru ca nu a comunicat personal revocarea Laurei Codruța Kovesi. Reacția vine dupa ce, miercuri, la Bruxelles, șeful statului a explicat ca a fost nevoit sa respecte decizia CCR, asigurand magistrații de sprijin in continuarea luptei…

- PSD acuza declarații „iresponsabile" ale președintelui Klaus Iohannis, care submineaza autoritatea Curții Constituționale și constituie un „atac deosebit de grav la adresa ordinii constituționale din Romania”, dupa ce șeful statului a acuzat social-democrații ca vor sa „amputeze” atribuțiile sale.